Zahlreiche Alkolenker auf Salzburgs Straßen unterwegs

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen in der Stadt Salzburg und im Flachgau in der Nacht auf Samstag überführte die Polizei mehrere alkoholisierte Autolenker.

So wurde etwa ein 36-jähriger Flachgauer in Eugendorf mit 1,08 Promille angehalten. Ein 45-Jähriger, der noch dazu ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war, wurde in Glasenbach mit 0,9 Promille von der Verkehrspolizei kontrolliert. Ein 44-Jähriger lenkte seinen Pkw mit 0,74 Promille, ein 45-Jähriger wurde in Koppl mit 1,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. In der Stadt Salzburg missachtete ein 53-jähriger Salzburger das Anhaltezeichen der Verkehrspolizei und versuchte weiterzufahren. Die Polizei verfolgte den Pkw-Lenker, dieser blieb schlussendlich stehen. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,82 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Alle Lenker werden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ebenfalls alkoholisiert war ein 24-jähriger Salzburger, der am Freitagabend gegen 22 Uhr in einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schwarzstraße/Markartplatz verwickelt war. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Schwarzstraße stadtauswärts unterwegs, als er auf der ampelgeregelten Kreuzung mit einer vom Markartplatz kommenden 28-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Tennengau kollidierte. Im Pkw der Frau befanden sich eine 27- und eine 37-jährige Tennengauerin. Alle drei Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Salzburg gefahren. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim 24-Jährigen 0,58 Promille.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Mit 1,36 Promille kam eine Radfahrerin in Salzburg-Gnigl aus eigenem Verschulden zu Sturz, die 18-Jährige, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, zog sich dabei unter anderem am Kopf Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde durch das Rote Kreuz in das LKH gebracht.

(SN)