Zahlreiche Skifahrer verletzten sich auf Salzburgs Pisten

Der Christtag lud mit viel Sonnenschein zum Skifahren ein. Dabei kam es zu Sportunfällen.

In Wagrain fuhr zu Mittag eine 20-jährige Deutsche auf der Piste "Bubble Shuttle" talwärts. Dabei wurde die Sportlerin von einem männlichen Skifahrer von hinten niedergefahren, die Deutsche stürzte. Sie verletzte sich am linken Ellbogen und am rechten Daumengelenk. Der Mann beging Fahrerflucht. Er trug eine orange Jacke.

Ebenfalls zu Mittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 43-jährigen Deutschen und einer 52-jährigen niederländischen Skifahrerin. Der Deutsche stieß die Sportlerin, die neben einer Skihütte stand, seitlich nieder. Die Frau brach sich das Becken an zwei Stellen und musste ins Klinikum Schwarzach gebracht werden. Der Deutsche blieb unverletzt.

Gegen 14.20 Uhr musste in Wagrain ein 14-jähriger niederländischer Skifahrer einem Unbekannten ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei fuhr der Bub gegen eine 39-jährige Deutsche, welche auf der Piste stand. Durch den Aufprall wurde der Ski des Buben abgerissen und die Bindung der Dame ausgerissen. Die Deutsche verletzte sich an der linken Schulter schwer, der junge Skifahrer zog sich eine Prellung am linken Knie zu.

In Obertauern fuhren indes zwei männliche Skifahrer auf der Piste "Hochalmbahn" seitlich zusammen. Der erste Beteiligte erlitt dabei einen Teilbruch des linken Schienbeinkopfes, der zweite Rippenprellungen und Blutergüsse. Mit dem Akia wurde ein Mann zum Arzt gebracht, der zweite konnte selbstständig dorthin fahren. Nach ambulanter Behandlung wurden beide wieder entlassen.

(SN)