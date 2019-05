Zahlte Asylbewerber für positiven Deutschtest? - Prozess in Salzburg

Weil er durch Zahlung von 400 Euro an eine - nun ehemalige - Prüferin des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) einen positiven Deutschtest bzw. eine positive Sprachprüfung erlangt haben soll, stand am Dienstag ein Afghane in Salzburg vor Gericht.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.