Zahngold brachte fast 50.000 Euro für Kinderkrebshilfe

Patienten und Zahnärzte sammelten Material aus alten Brücken, Kronen und Implantaten.

Die Salzburger Kinderkrebshilfe darf sich über eine Großspende freuen - den Erlös der "Aktion Zahngold" der vergangenen beiden Jahre. Zahlreiche Zahnärzte sowie deren Patienten aus Salzburg und dem angrenzenden Oberösterreich sammelten wertvolle Edelmetalle aus altem Zahnersatz und schickten die Sammelboxen zur Verwertung an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Das Ergebnis waren 48.319,21 Euro. Die Sammlung geht dank der großen Unterstützung weiter.

"Mit der ,Aktion Zahngold' wird immer wieder ein sehr wertvoller Beitrag zur finanziellen Unterstützung unserer betroffenen Kinder und Familien geleistet. Ich danke den vielen freiwilligen Spendern und vor allem auch Salzburgs Zahnärzten für ihr großes Engagement im Zeichen der guten Sache", zeigte sich Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, dank der hohen Spendensumme erfreut.

Die Zahnärzte und auch die Kinderkrebshilfe wissen um die Sensibilität des Themas, daher werden die Patienten auf die Möglichkeit zur Spende und die Freiwilligkeit hingewiesen. Durch die Sachspende gehen Feingold, Feinplatin und Feinpalladium aus alten Implantaten, Kronen oder Brücken zur Verwertung an die Salzburger Kinderkrebshilfe über. In den zwei Jahren wurden so rund drei Kilogramm an Materialien gesammelt.

Die "Aktion Zahngold" ist eine Erfolgsgeschichte, deren Ursprung ins Jahr 2005 zurückgeht. Die Spendenaktion wurde damals auf Initiative des Gründungsmitgliedes und Ehrenpräsidenten der Österreichischen Kinderkrebshilfe und ehemaligen Präsidenten der Landeszahnärztekammer für Salzburg Erwin Senoner ins Leben gerufen. Seit 2015 betreibt die Salzburger Kinderkrebshilfe die "Aktion Zahngold" selbständig weiter.



(SN)