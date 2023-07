Zeckenstich ist kein Notfall - aber bis zu zehn Patienten täglich kommen in die SALK-Ambulanz

Sommerzeit, Wanderzeit, Zeckenzeit - in diesen Tagen machen viele Ausflügler unliebsame Bekanntschaft mit den Blutsaugern. Die Landeskliniken weisen darauf hin, dass ein Zeckenstich allein noch kein Notfall ist.

Auf Wanderungen, beim Radfahren und beim Spielen in Wald und Gebüsch lauern die Zecken in bis zu 1,5 Metern Höhe und lassen sich von Tieren und Menschen abstreifen. Sie suchen sich auf der Haut ihrer Opfer eine geeignete Einstichstelle und bleiben oft eine Zeit lang unbemerkt.

Entdeckt man eine Zecke an sich, sollte sie so schnell wie möglich mit einer Pinzette oder einem Zeckenentferner herausgezogen werden. Auch wenn dabei ein Teil des Kopfes oder des Mundwerkzeugs im Körper verbleibt, ist dies kein Grund zur Sorge, es geht keine Infektionsgefahr mehr davon aus und die Teile werden in Kürze von selbst abgestoßen.

Das Aufsuchen einer Notfallambulanz ist nicht notwendig. Darauf haben die Salzburger Landeskliniken am Mittwoch hingewiesen. Derzeit würden nämlich bis zu zehn Menschen mit Zeckenbiss pro Tag die Ambulanz in der Abteilung für Dermatologie aufsuchen, hieß es. Manche davon sogar in den Nachtstunden.

So entfernt man eine Zecke

Wer Ausflüge in die freie Natur macht, sollte daher eine Pinzette und etwas Desinfektionsmittel mitführen. Denn man mache nichts falsch, wenn man den Blutsauger selbst entfernt: Die Pinzette wird hautnah an die Zecke herangeführt (Kopf) und diese senkrecht zur Haut herausgezogen - also nicht drehen. Der Körper der Zecke sollte dabei möglichst wenig gequetscht werden. Die Einstichstelle wird nach Entfernung desinfiziert und in der Folge beobachtet.

Zeckenpinzetten sind unter anderem in Apotheken erhältlich. Die billigsten kosten weniger als zehn Euro.

Antibiotika oder Impfung

Sollte sich nach einigen Tagen bis Wochen eine langsam größer werdende kreisrunde Rötung um die Einstichstelle entwickeln, so kann es sich um Borreliose handeln. Diese bakterielle Erkrankung macht einen Arztbesuch erforderlich und wird mit Antibiotika behandelt.

Die ebenso durch Zecken übertragbare gefährliche FSME-Erkrankung (Frühsommer-Meningoenzephalitis) beginnt oftmals mit grippeähnlichen Symptomen und Fieber, daran anschließend Kopfschmerzen, Lähmungen und Bewusstseinsstörungen (Hirnhautentzündung).

Gegen sie schützt die FSME-Impfung mit ihren Teilimpfungen. Eine sofortige Nachimpfung nach Zeckenstich ist nur dann notwendig, wenn man lediglich eine erste Teilimpfung innerhalb des vergangenen Jahres erhalten hat. Die Landeskliniken teilten dazu mit: "Liegt Ihre letzte Teilimpfung länger als fünf Jahre zurück, sollten Sie sich eine Auffrischung holen."