Zederhaus: Alkolenker prallt mit seinem Auto gegen Friedhofsmauer und Haus

Verletzungen hat am Montagmorgen ein betrunkener Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Zederhaus erlitten - und dabei großen Sachschaden verursacht.

Der 19-jährige Einheimische war mit seinem Pkw frühmorgens auf der Landesstraße (L122) von Zederhaus nach St. Michael unterwegs. Dabei streifte er nach seinen Angaben mit dem rechten Vorderreifen den Randstein des Gehsteigs, wodurch dieser beschädigt wurde.

In weiterer Folge kollidierte der Wagen mit der gemauerten Friedhofeinfriedung am rechten Fahrbandrand, danach querte der Pkw die Fahrbahn und prallte, nachdem er noch den Betonsockel einer Garagenzufahrt niedergerissen hatte, gegen den Eingangsbereich eines an der linken Seite stehenden Hauses.

Dabei verletzte sich der 19-Jährige unbestimmten Grades. Nachfolgende Fahrzeuglenker sowie Bewohner aus der Nachbarschaft leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz in das Klinikum Tamsweg gebracht. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Der Alkotest mit dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 0,8 Promille.