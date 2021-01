Zederhaus bremst Gästeansturm, Jäger sorgen sich um das Wild

Zu viele Skitourengeher sorgen für Unmut im Lungau, sowohl im Riedingtal als auch bei der Jägerschaft.

"So kann es nicht mehr weitergehen." Thomas Kößler, ÖVP-Bürgermeister von Zederhaus, hat der Ansturm von Skitourengehern im Riedingtal gereicht: "Schon beim Eingang im Ortsteil Wald, wo es Platz für bis zu 80 Autos gibt, haben auch entlang der Gemeindestraße bis zu 320 Fahrzeuge geparkt. Ich verstehe die Leute, dass sie in Zeiten wie diesen und bei dem derzeit schönen Wetter auf die Berge wollen, aber bitte kontrolliert und vor allem überlegt." Die Überlegungen in der Lungauer Gemeinde, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, ...