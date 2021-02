Zederhaus: Landwirt stürzte von Dach sieben Meter in die Tiefe

63-Jähriger wollte Schnee abschaufeln und rutschte aus. Trotz seiner Verletzungen konnte er noch selbst Hilfe holen.

Beim Versuch, das Dach seines landwirtschaftlichen Nebengebäudes vom Schnee zu befreien, stürzte am Montag gegen 15 Uhr ein 63-jähriger Landwirt in Zederhaus aus einer Höhe von rund sieben Metern auf den darunterliegenden Asphaltboden. Trotz seiner schweren Verletzungen verständigte der Mann noch selbst per Notruf die Rettung und seine Tochter und berichtete von seinem Unfall. Nach der Erstversorgung durch einen First-Responder und Notarzt des Roten Kreuzes wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber "Martin 10" in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach geflogen.

Quelle: SN