Zederhaus: Sechsjähriger bei Unfall auf der A10 aus Auto geschleudert

Drei Personen mussten ins Krankenhaus nach Schwarzach eingeliefert werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der A10 bei Zederhaus kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Die Autobahn war am Vormittag in Richtung Süden nur einspurig befahrbar. Ein 59-Jähriger aus der Schweiz war mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitschiene aufgefahren.

Das Auto hat sich mehrmals überschlagen. Ein sechsjähriger Bub, der Sohn des Lenkers, wurde dabei aus dem Auto in die angrenzende Wiese geschleudert. Das Kind wurde verletzt und mit dem Hubschrauber "Alpin Heli 6" ins Spital nach Schwarzach gebracht.

Ein weiteres Kind, der zweijährige Sohn des Mannes, wurde ebenfalls ins Spital nach Schwarzach gebracht. Der Bub wurde leicht verletzt. Der Vater blieb unverletzt. Das Rote Kreuz war vor Ort im Einsatz, außerdem 22 Feuerwehrleute der FF Zederhaus. Die Einsatzkräfte wurden um 7.40 Uhr alarmiert, um 9.30 Uhr war der Einsatz auf der Autobahn wieder beendet. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Villach - im Bereich der Gemeindegrenze zwischen Zederhaus und St. Michael.