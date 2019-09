Zehn Gäste randalierten: Lokalbesitzer aus Taxham nahm Verfolgung auf

Die Polizei konnte einen der Randalierer erst nach vier Warnschüssen verhaften.

Turbulente Szenen spielten sich am Dienstagabend in einem Lokal in Salzburg-Taxham ab. Der 58-jährige Besitzer forderte eine Gruppe von zehn Gästen auf, sein Lokal zu verlassen. Er verdächtigte die Besucher, Drogen genommen zu haben. Anschließend eskalierte die Situation. Die zehn Personen wurden aggressiv, warfen Stühle und Gläser, beschimpften den 58-Jährigen und gingen dann vor das Lokal. Gemeinsam mit einem 54-jährigen Salzburger gelang es dem Gastronomen, die Tür des Lokals zu versperren, obwohl sich die Gäste gegen die Türe stemmten.

Einer aus der Gruppe warf eine Sitzbank gegen die Eingangstüre. Sie ging zu Bruch. Die Gruppe flüchtete.

Der Lokalbesitzer alarmierte die Polizei, die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Gastronom und der 54-Jährige machten sich getrennt in ihren Pkw auf die Suche nach den Randalierern. Sie entdeckten drei der geflüchteten Männer in Salzburg-Liefering und folgten ihnen in Schrittgeschwindigkeit. Das Trio wurde erneut aggressiv. Eine der drei Personen, ein 30-jähriger Salzburger, sprang auf die Motorhaube des Pkw des 58-Jährigen und schlug auf die Windschutzscheibe ein. Ein 26-jähriger Flachgauer trat mehrfach gegen das Fahrzeug des 54-jährigen Salzburgers. Beide Pkws wurden beschädigt.

Die beiden Verfolger alarmierten erneut die Polizei. Die Beamten nahmen zwei Salzburger im Alter von 19 und 30 Jahren fest. Der 26-jährige Flachgauer flüchtete. Die Polizei verfolgte den Mann. Er ignorierte die Aufforderung stehen zu bleiben und setzte die Flucht fort. Er konnte erst festgenommen werden nachdem die Polizisten vier Warnschüsse abgegeben hatten. Bei dem 19-Jährigen wurden zwei Säckchen mit Drogen sichergestellt. Nach Angaben des Mannes handelt es sich um Kokain und Speed. Die drei Beschuldigten waren alkoholisiert und zum Vorfall teils geständig. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Quelle: SN