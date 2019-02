Zehn Jahre ehrenamtliche Rettungs-Arbeit

Landesrettungskommandant Toni Holzer zieht Bilanz und rekapituliert ein Jahrzehnt im Dienste des Roten Kreuzes Salzburg. Ein Jahrzehnt, auf das er mit Freude und Stolz zurückblickt.

Toni Holzer kann auf eine Reihe spektakulärer, anstrengender und vor allem berührender Einsätze in seiner Karriere zurückblicken. Aber auch Großereignisse, wie die Einsatzübung "Taranis" in der Stadt mit 2000 Leuten, bleiben in Erinnerung. "Besonders beeindruckend war für mich der Katastropheneinsatz auf den Philippinen nach dem Tsunami 2013 oder die Hilfe nach dem Erdbeben in Haiti 2010", erzählt er.

Ob bei der Hochwasserkatastrophe in Salzburg 2013, wo er die Gesamtleitung über hatte, bei der Hochwasserhilfe in Bosnien-Herzegowina und Serbien 2014, beim Aufbau eines Flüchtlingscamps 1999 in Albanien, beim Brand der Gletscherbahn in Kaprun 2000 oder beim Busunglück auf dem Dürrnberg, bei dem fünf Menschen starben und mehr als 40 verletzt wurden, immer war er an vorderster Front mit dabei. "Am Dürrnberg z.B. haben wir eindrücklich gesehen, wie gut die grenzüberschreitende Hilfe mit den Kollegen aus Bayern funktioniert", berichtet Holzer.

Das Rote Kreuz ist für jedwede Katastrophe gut gerüstet

Auch aktuell hatte er alle Hände voll zu tun, vor allem angesichts der Schneekatastrophe im Jänner. "Wir sind für jedwede Katastrophe gut gerüstet. Zuletzt haben wir an die 400 zusätzlichen Helfer bereitgestellt und gleich die Hälfte der Gerätschaft in den Pinzgau verlagert, falls die Straßen gesperrt würden", sagt er und betont, wie sehr ihn die Arbeit vor Ort fasziniert.

Eine Herausforderung für die Zukunft - Innovation und ständige Verbesserung hat er sich ganz oben auf die Fahnen geheftet - ist die Digitalisierung, wo ein ständiges Anpassen an die Neuerungen vonnöten ist. Aber auch der demographische Wandel in der Bevölkerung macht ihm zu schaffen. "Wir spüren jetzt schon den Geburtenrückgang bei Männern, 2028 wird der Tiefpunkt erreicht. Obwohl wir einen guten Zulauf beim freiwilligen sozialen Jahr haben: die Gewinnung von Zivildienern wird nicht einfach, ebenso, den Stand an ehrenamtlichen Mitarbeitern zu halten."

Die Karriere von Toni Holzer beim Roten Kreuz begann vor fast 40 Jahren. Am 1. Februar 1980 ist er in die Rettungsorganisation eingetreten, stand lange Jahre dem Katastrophenzug Hallein vor, war dort Sanitäter, Abteilungskommandant und Kolonnenkommandant. Anfang 2000 wechselte er als Leiter in den Blutspendedienst, und seit 2001 ist er Mitglied der Geschäftsleitung des Roten Kreuzes Salzburg. Am 1. Jänner 2009 hat ihn der damalige Präsident des Roten Kreuzes Salzburg, Josef Wenger, zum ehrenamtlichen Landesrettungskommandanten gekürt.

Ob er noch weitere zehn Jahre der Einsatzorganisation vorstehen wird? "Es hat bis jetzt wirklich Spaß gemacht, und das wird es hoffentlich auch in Zukunft noch. Wenn ich merke, dass der Elan und die Einsatzkraft nachlasen, muss ich aber wohl nachdenken", sagt er.