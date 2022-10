Zehn Jahre "Leseträume": Überleben in Zeiten von Amazon

Die Halleiner Buchhandlung feiert zehn ereignisreiche Jahre. Zum Jubiläum gibt es in den kommenden Wochen prominent besetzte Lesungen - von heimischen Krimiautoren bis zum Ex-Gesundheitsminister.

In Zeiten von Onlinehandelsriesen wie Amazon eine Buchhandlung zu eröffnen - klingt wie ein berufliches Himmelfahrtskommando, funktioniert aber seit 2012 in der Halleiner Altstadt. "Ich musste im Rahmen eines WIFI-Kurses einen Businessplan erstellen, und hab einfach einen für mich selbst gemacht ", lacht Leseträume-Chefin Jaqueline Brabec, die nur zwei Häuser weiter in der Keltenbuchhandlung ihr Handwerk gelernt und dort elf Jahre gearbeitet hat. Bank und Unternehmensberatung waren von ihrem Plan begeistert, dem Weg in die Selbstständigkeit stand nichts mehr im ...