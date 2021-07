Zehn Mal in elf Stunden aufs Zwölferhorn

Wolfgang Eisl aus St. Wolfgang und Kerstin Krabath aus St. Gilgen zeigten am Samstag ihre enorme Kondition für einen guten Zweck.

"Mir taugt es voll, dass ich es geschafft habe, es war gewaltig", sagte am Samstagnachmittag Wolfgang Eisl, nachdem er binnen elf Stunden gleich zehn Mal von der Talstation der Seilbahn auf das 1522 Meter hohe Zwölferhorn in St. Gilgen gelaufen war. Nur während der kurzen Talfahrt hatte er die Möglichkeit, etwas zu regenerieren. In Summe waren es 9080 Höhenmeter.

Diese Zahl hatte eine zusätzliche Bedeutung: Pro Höhenmeter spendeten die Betriebe Obauer-Brot, Installationen Instec sowie das Café Jakob in ...