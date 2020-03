Zehn Personen bei Kellerbrand in Hallein verletzt

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Hallein wurden zehn Personen leicht verletzt. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden.

Am Dienstag ist in den Morgenstunden aus bislang unbekannten Gründen ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in Hallein ausgebrochen. Da es im Stiegenhaus zu einer starken Rauchentwicklung kam, konnten mehrere Personen das Gebäude nicht verlassen und mussten von den Einsatzkräften mittels Stegleiter über das Fenster befreit werden, wie die Landesleitstelle der Feuerwehr Salzburg auf SN-Anfrage bestätigte. Zehn Menschen wurden leicht verletzt, vier Rettungswagen waren vor Ort. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften mittlerweile gelöscht werden, die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Quelle: SN