Zehn Salzburger Feuerwehrleute erlaufen 25.000 Euro für mobiles Kinderhospiz

Der Austrian Firefighter Run führte im September über 700 Kilometer. Die Feuerwehrleute legten die Strecke im Staffellauf zurück - in voller Montur. Jetzt wurden die Spenden an das Mobile Kinderhospiz Pagageno übergeben.

Zehn Feuerwehrmänner, 700 Kilometer und 10.000 Höhenmeter: Was Initiator Christian Aigner von der städtischen Berufsfeuerwehr organisiert hat, trägt große Früchte. Beim Austrian Firefighter's Run Ende September wurden 25.000 Euro an Spendengeldern erlaufen. Bei der Scheckübergabe an das Mobile Kinderhospiz Pagageno waren die Strapazen längst vergessen. Bei der Übergabe des Spendenschecks gab es nur strahlende Gesichter.

Am Glockner stand der Lauf knapp vor dem Abbruch

Von Eisenstadt über Graz, Klagenfurt und den Großglockner - wo das Projekt wegen der schwierigen Wetterverhältnisse schon auf der Kippe stand - führte die Route der Läufer bis auf den Domplatz zum Salzburger Rupertikirtag. Auf den letzten Kilometern wurden die Feuerwehrleute, die die Strecke im Staffellauf in voller Montur zurückgelegt hatten, von einem Team der Stadtpolizei begleitet.

"Ich bin sehr stolz, dass ich solche Mitarbeiter habe"

"Der Zuspruch war enorm, das Team hat viel Unterstützung erfahren. Ich bin sehr stolz, dass ich Mitarbeiter habe, die so etwas in Eigeninitiative auf die Beine stellen", sagte Branddirektor Reinhold Ortler. "Zum Spendenerfolg kommt auch noch die Wirkung nach innen. Das stärkt auch den Zusammenhalt im Team." Der Scheck in Höhe von 25.000 Euro wurde vom Team der Berufsfeuerwehr an Christof Eisl (Geschäftsführer der Hospizbewegung Salzburg), Regina Jones (ärztliche Leiterin), Kinderkrankenschwester Helga Lugstein und Vorständin Brigitte Trnka übergeben.

