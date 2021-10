Zehn Tage "Einzelzimmer-Arrest" statt romantischem Urlaub zu zweit

Mit negativem Coronatest im Gepäck, freute sich ein junges Paar aus dem Pinzgau auf den ersten gemeinsamen Urlaub. Für ihn war es der erste Flug. Beim Zwischenstopp in Spanien fand die Reise ein jähes Ende.

Milorad Dukic aus Kaprun ist 19 Jahre alt und seit gut einem Jahr mit seiner Freundin Alisa zusammen. Der junge Mann, dessen Eltern das Restaurant "Zucchini" betreiben, arbeitet bei der Firma Senoplast.

Alisa hat heuer das Gymnasium in Zell am See abgeschlossen. So wäre der von 17. bis 20. August geplante Kurztrip - die erste gemeinsame Reise - in die Hauptstadt von Portugal für die 18-Jährige auch noch eine nachgeholte Maturareise gewesen. Stattdessen mussten die beiden dann getrennt ...