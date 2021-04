Zehn Tonnen Übergewicht - Polizei zieht in Salzburg Holztransporter aus dem Verkehr

Salzburger Polizisten haben mehrere Fahrzeuge gestoppt, die nicht verkehrssicher unterwegs gewesen sind: So war ein Holztransporter massiv überladen, ein anderes Fahrzeug hatte im wahrsten Sinn des Wortes nur mehr Schrottwert.

Am Donnerstagvormittag hielt die Polizei einen überladenen Holztransporter im Bereich Salzburg-Mitte an. Da der offensichtlich stark überladene Transporter auch technische Mängel aufwies, wurde dieser in weiterer Folge zur technischen Prüfstelle des Amtes der Salzburger Landesregierung gebracht.

Dort wurde festgestellt, dass er mit einem Gesamtgewicht von über 53 Tonnen das zulässige Gesamtgewicht um beinahe zehn Tonnen überschritt. Weiters konnten eine Überlänge, eine unsachgemäße Ladungssicherung sowie abgefahrene Winterreifen und nicht genehmigte Leuchten festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde dem 54-jährigen Oberösterreicher untersagt, die Kennzeichen abgenommen.

Lkw-Fahrer überholte trotz Verbots

Am späten Vormittag geriet auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach ein kroatisches Sattelkraftfahrzeug, das trotz Überholverbots und dichtem Schneetreiben mehrere Kfz überholte, ins Visier der Polizei. Der 27-jährige kroatische Lenker wurde in Kuchl kontrolliert. Unter anderem wurde festgestellt, dass er trotz Verpflichtung bis 15. April keine Schneeketten mit sich führte. Bei dem Lenker wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Schwere Mängel bei Kleintransporter

Am Nachmittag konnte auf der Westautobahn (A1), im Gemeindegebiet Wals, ein polnischer Kleintransporter angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund augenscheinlicher Mängel wurde dieser ebenfalls zur technischen Prüfstelle vorgeführt. Dabei wurden mehrere schwerwiegende Mängel (starker Ölverlust, defekte Handbremse, loser Außenspiegel, defekte Antriebswelle) festgestellt.

Der gravierendste Mangel war jedoch die massive Durchrostung der beiden Einstiegsbleche, die eine Durchrostung von einem Meter aufwiesen. Die offenen Löcher waren provisorisch verschlossen. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein vorläufig abgenommen. Weiters wurde bei dem 23-jährigen weißrussischen Lenker eine Sicherheitsleistung eingehoben.

Die beanstandeten Lenker und Zulassungsbesitzer werden bei den zuständigen Behörden angezeigt, berichtete die Polizei.