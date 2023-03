Zeigen Sie uns die Radstolperfallen in Ihrem Bezirk

Mitte April feiert die Mozartstadt zwei Tage lang den Radfrühling, doch Startschuss in die Saison ist dieser Termin schon längst nicht mehr. Immer mehr treten ganzjährig in die Pedale. So weit, so gut: Der Radverkehrsanteil steigt. Bei elf Prozent lag er (landesweit) 2012, bei 20 Prozent auf Stadtgebiet. Welche Steigerung in den vergangenen zehn Jahren erfolgte, werden wir bald wissen. Noch im Frühling will das Land die Ergebnisse einer groß angelegten, nur alle zehn Jahre stattfindenden Mobilitätsbefragung veröffentlichen.

