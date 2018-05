Zeitenwechsel im Café Kurkuma in Hallein

Nur drei Jahre nach der Eröffnung ist das Café Kurkuma nicht mehr aus der Halleiner Altstadtszene wegzudenken. Nun geben Margarethe und Niclas Hlawa-Grundner ihr "Baby" in neue Hände.

Man mag es als Vorsehung bezeichnen, dass Laura Wilhelm und Helga Ritzinger das "Café Kurkuma" in der Halleiner Altstadt übernehmen. Oder, weniger metaphysisch ausgedrückt, als leicht kitschige, aber wahre Geschichte: Nach ihrem ersten Besuch im "Kurkuma" war Laura Wilhelm so begeistert, dass sie wusste: "Das ist genau meins." So setzte sie noch am gleich Tag mit ihrer langjährigen Freundin Helga die bereits mehrmonatige Suche nach Gastro-Immobilien fort - und da schien genau das Café Kurkuma als "zu vermieten" auf. Über gemeinsame Bekannte beim Kaffeeröster "220 Grad" in Salzburg kam der erste Kontakt zustande, im Sommer ist es dann so weit: Mit Ende Juli verabschieden sich Margarethe und Niclas Hlawa-Grundner (nach einem Abschiedsfest), im Herbst starten ihre Nachfolgerinnen dann neu. Wie ihre Vorgänger kommen auch sie nicht aus der Gastronomie: Laura Wilhelm (25) ist Sportlehrerin, Helga Ritzinger (24) Archäologin.

"Passt mindestens genauso gut wie vorher die Musikerin und der Holztechniker", lacht Margarethe Hlawa-Grundner. Im Juni 2015 hatten sie und ihr Mann Niclas im vormaligen "Altstadtkeller" ihr Café eröffnet, als "Wohnzimmer" in der Altstadt, "zum Brunchen, zum gemütlich Sitzen, zum Entspannen", wie sie das Konzept damals umriss. Der Plan ging voll auf: Mittlerweile ist das Café weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, bekommt Top-Bewertungen im Falstaff-Café-Führer und hat sich auch als Veranstaltungsstätte etabliert. Der Erfolg hatte aber seinen Preis: "Eigentlich ist alles super gelaufen, aber wir haben für nichts sonst mehr Zeit, für die Familie, für Musikprojekte etc.", sagt Margarethe. Als die Erneuerung des Drei-Jahres-Pachtvertrags anstand, entschieden sie sich daher nach langem Überlegen für einen Abschied.

Grundkonzept bleibt, Name vielleicht nicht

Wilhelm und Ritzinger nützen nun die Zeit bis zur Wiedereröffnung im Herbst, um an ihrem eigenen Konzept zu feilen, die Räumlichkeiten zu adaptieren und Details wie Lieferanten, Speisekarte etc. zu klären. Das Grundkonzept als gemütliches Café soll weiterbestehen, auch baulich soll sich nicht viel ändern. "Ob wir den Namen weiterführen, müssen wir uns erst noch anschauen."

Fix ist allerdings schon, dass die Hlawa-Grundners ihre Kulturschiene auf der Bühne des Cafés fortführen werden - und auch als Gäste wiederkommen: "Am meisten freue ich mich darauf, selbst einmal im ,Kurkuma' frühstücken gehen zu können", schmunzelt Margarete Hlawa-Grundner.