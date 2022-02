Landesveterinär Josef Schöchl wurde in Archiven fündig: Dort ist von Ortsabriegelungen, Impfstraßen sowie "unfolgsamen und widerspenstigen" Impfverweigerern zu lesen.

Impfdebatten, Verschwörungstheorien und vermeintliche Wundermittel sind in Salzburg nicht erst mit der Coronapandemie aufgetaucht. All das gab es auch im 19. Jahrhundert. Und das, obwohl - oder vielleicht weil - Salzburg einst in Sachen Impfung als fortschrittlich galt.

Im Jänner 1802, knapp sechs Jahre nachdem der britische Landarzt Edward Jenner bei einem achtjährigen Buben die allererste Impfung gegen Pocken gesetzt hatte, war im "Salzburger Intelligenzblatt" zu lesen, dass sich in der damals noch jungen Geschichte der Schutzpockenimpfung nicht ...