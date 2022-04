Sigrid Größing und ihr letztes Buch über die Habsburger: "Heiratspolitik brachte den Untergang"

Die Historikerin Sigrid Größing vollendete jetzt ihr 26. und letztes Buch über die Habsburger. Es beschreibt, wie ein Weltreich untergehen musste.

Die Geschichte der Habsburger ist für die 1939 geborene Historikerin und Germanistin Sigrid Größing nahezu zum Lebensinhalt geworden: "Ich habe mittlerweile bereits 26 Bücher über die Habsburger aus zahlreichen Blickwinkeln geschrieben. Das jüngste Werk über die spanischen Habsburger ist nun mein letztes. Jetzt habe ich alles abgerundet", sagte die 83-jährige Autorin in ihrem Haus in Großgmain - und es klang wie ein Abschied. Ein Abschluss einer mehr als 30-jährigen Studie über das einst mächtigste Herrschergeschlecht in Europa mit verbundenen Kolonien ...