Zeitungszustellerin will vom Ruhestand nichts wissen

500 Zusteller bringen täglich die SN vor die Haustür. Was für Anna Milanović als Zuverdienst begann, möchte sie nun nicht mehr missen.

72 Jahre ist Anna Milanović alt. Seit 15 Jahren arbeitet sie bei der Salzburg Logistik als Zeitungszustellerin. "Und es taugt mir immer noch." Um halb vier in der Früh beginnt sie ihren Arbeitstag, fährt von ihrem Haus in Kirchdorf zu ihrem Zustellgebiet in Michaelbeuern. Als Last empfindet sie das frühe Aufstehen nicht. "Die frische Luft, die Bewegung in der Früh: Das gefällt mir. Und mein Kopf arbeitet in der Früh schon."

Anna Milanović ist eine von 500 Zustellerinnen ...