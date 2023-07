Zell am Moos: Gekenterter Segler tot gefunden

Nach einer intensiven Suchaktion konnte der 82-jährige Segler aus Salzburg nur mehr tot geborgen werden.

Ein 82-jähriger Segler aus Salzburg wurde am Samstag gegen 17.40 Uhr von seiner Gattin am Irrsee als abgängig gemeldet, berichteten Polizei und die Wasserrettung Landesverband Salzburg. Der Mann war zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr allein zu einer Segelrunde am Irrsee aufgebrochen. Nachdem der 82-Jährige längere Zeit nicht zurückkam und zwischenzeitlich ein leichter Sturm am Irrsee aufzog, suchten die Angehörigen vom Land aus nach dem Segelboot, konnten es aber nicht sichten. Daraufhin alarmierten sie die Einsatzkräfte. Ein Motorboot der Feuerwehr konnte nördlich des Einflusses des Ramsaubaches in den Irrsee das gekenterte Boot rund 50 Meter vom Ufer entfernt finden. Es lag mit dem Bug nach oben, der Mast steckte am Seegrund fest.

Vom gegenüberliegenden Ufer des Irrsees beobachtete eine Zeugin das Kentern. Sie nahm auch eine Person wahr, die neben dem Boot schwamm und vermutete, dass sie in Richtung des naheliegenden Ufers geschwommen sei. Die Feuerwehr suchte anschließend erfolglos das mit Schilf bedeckte Ufer in dem Bereich ab. Auch eine Drohnensuche der Feuerwehr und eine Suche des Salzburger Polizeihubschraubers verlief vorerst ohne Erfolg.

Der vermisste 82-Jähirge konnte schließlich bei einem Tauchgang der 19 eingesetzten Feuerwehr- und Wasserrettungstaucher gegen 21.25 Uhr nur mehr tot in etwa sechs bis sieben Meter Tiefe gefunden werden.

Insgesamt standen knapp über 100 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Berufsfeuerwehr Salzburg, Wasserrettung, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz.