Zell am See: 18-jähriger Alkolenker ohne Führerschein krachte gegen Zapfsäule

Der erst 14-jährige Beifahrer ergriff umgehend die Flucht.

In der Nacht auf Samstag lenkte ein 18-jähriger österreichischer Staatsangehöriger einen Pkw auf der B 168 von Mittersill kommend in Fahrtrichtung Zell am See. Am Beifahrersitz befand sich ein 14-jähriger Österreicher. Als der 18-Jährige an einer Tankstelle zufahren wollte, versäumte er die Einfahrt und fuhr über die Grünfläche. Anschließend rammte der Pkw einen Fahnenmast und prallte frontal gegen eine Zapfsäule der Tankstelle.

Der Beifahrer ergriff daraufhin umgehend die Flucht. Da der Lenker des Autos eine leichte Rauchentwicklung und Flammen unter dem Pkw wahrnahm, löschte dieser das Feuer mit dem Feuerlöscher an der Tankstelle. Beide Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Stuhlfelden rückte mit zwei Fahrzeugen aus und barg den stark beschädigten Pkw. An der Zapfsäule entstand erheblicher Sachschaden. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest mit dem Lenker ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Lenker ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Es wurden mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Zell am See erstattet, berichtet die Polizei.