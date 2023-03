Zell am See: 18-Jähriger stürzte mit Auto von Güterweg ab

Einsatz für die Feuerwehr Zell am See (Symbolbild).

In der Nacht auf Sonntag kam ein 18-jähriger deutscher Urlauber im Gemeindegebiet von Zell am See mit seinem Fahrzeug von einem Güterweg ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das meldet die Polizei. Der Baum verhinderte demnach einen weiteren Absturz in einen Graben.

Der Lenker sowie die beiden Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste von der Freiwilligen Feuerwehr Zell am See mittels Seilwinde aus dem steilen Gelände auf den Güterweg zurückgezogen werden, ein Abschleppunternehmen schleppte es dann ab.

Die freiwillige Feuerwehr Zell am See war mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Bergung vor Ort. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.