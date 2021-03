Zell am See: 21-jährige Frau nach Streit mit dem Ex-Freund festgenommen

In der Nacht auf Dienstag ist der Streit zwischen zwei jungen Leuten in Zell am See derart eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste - und einer 21-jährigen Frau die Handschellen anlegte.

Es war am Montag gegen 23:30 Uhr, als zwischen den beiden jungen Leuten in der Unterkunft des Mannes (22) in Zell am See zur Aussprache kam. Die Beziehung zwischen dem Einheimischen und der 21-Jährigen war in die Brüche gegangen.

Doch die Aussprache eskalierte: Dabei warf die 21-Jährige unter anderem eine Bierflasche nach ihrem Ex-Freund, der die junge Frau daraufhin aus der Wohnung bugsierte.

Die 21-Jährige begann daraufhin, vor der Eingangstüre unaufhörlich zu läuten und kletterte im Anschluss auf den Balkon der Wohnung, wo sie schrie. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Die alarmierten Beamten sprachen gegenüber der jungen Frau ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Das half nicht viel. Denn kurz nach Mitternacht stand die Frau abermals vor der Wohnung und läutete ständig.

Die 21-Jährige konnte von den neuerlich verständigten Polizisten vor der Wohnadresse des Mannes angetroffen werden. Nachdem sie sich unkooperativ zeigte und versuchte den Schutzbereich immer wieder zu betreten wurde sie vorläufig festgenommen. Es wird Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Zell am See und die Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet.