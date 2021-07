Zell am See: 26-jährige Pkw-Fahrerin erfasste Motorradfahrer

Die Lenkerin übersah beim Abbiegen den Motorradfahrer. Er krachte frontal in das Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten 58-Jährigen in das Klinikum Zell am See.

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B311 im Bezirk Zell am See ein Verkehrsunfall, meldet die Polizei Salzburg. Im Bereich der Kreuzung Thumersbacher Straße/Pinzgauer Straße übersah eine 26-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen einen 58-jährigen Motorradlenker aus Deutschland.

Das Motorrad wurde an der Seite frontal vom PKW erfasst und mehrere Meter weggeschleudert. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das Uniklinikum Salzburg. Die 48-jährige Lebensgefährtin des Motorradfahrers, welche am Sozius mitfuhr, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsfahrzeug des roten Kreuzes in das Klinikum Zell am See gebracht.

Durchgeführte Alkotests bei der PKW-Lenkerin und der Beifahrerin am Motorrad verliefen negativ. Auf Grund der Schwere der Verletzungen konnte beim Motorradfahrer kein Alkotest vorgenommen werden, heißt es von der Polizei.