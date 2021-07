Zell am See: 34-jähriger Pole scheiterte zwei Mal mit Handtaschenraub

Gleich zwei Mal soll ein 34-jähriger Pole versucht haben, in Zell am See einer Landsfrau aus deren Auto die Handtasche zu rauben. Zwei Mal scheiterte der Mann - und landete letztlich in der Justizanstalt in Puch-Urstein.

SN/christian Sprenger Die Polizei schnappte den Räuber.