Zell am See: 54-jähriger Forstarbeiter von morschem Baum erschlagen

Der Mann wurde von Baum getroffen - die Hilfe seiner Kollegen kam zu spät.

Drei Männer waren Montagvormittag in Zell am See mit Forst- bzw- Holzarbeiten beschäftigt. Während zwei der Männer gerade dabei waren, ein Seil zum Abseilen gefällter Baumstämme zu fixieren, war rund 150 Meter unterhalb ein 54-jährige Pinzgauer damit beschäftigt, Bäume, die in einer Waldschneise lagen, zu entfernen.

Dafür musste er einen größeren Baum umschneiden - mit fataler Folge: Der Baum stürzt auf einen anderen Baum, der wiederum einen dritten, morschen Baum zum Umfallen brachte. Letztgenannter traf den 54-Jährigen am Kopf. Wenigen Minuten später die Kollegen den Verunfallten am Waldboden unter dem Baum liegen. Sie befreiten ihn und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen.