Zell am See: 75-Jahr Jubiläum des Nostalgieschiffes "Libelle"

Seit 1947 fährt die "Libelle" im Zeller See. Damals als alltägliches Passagierschiff, wird es heute vermehrt für Charterfahrten eingesetzt - zum Beispiel für Hochzeiten, Geburtstage, andere Feierlichkeiten - aber auch als Ersatzschiff für Rund- und Überfahrten. Vom Zeller See ist es zumindest nicht mehr wegzudenken, weshalb der 75. Geburtstag auf Wasser würdig gefeiert wurde.

Unter Bürgermeister Erwin Prodinger wurde 1947 eine Stahlschiffschale angekauft, die für den Rund- und Überfahrtsbetrieb auf dem Zeller See ausgebaut werden sollte. Mit der Bahn wurde das ehemalige Zollboot "Maxau" des Reichsfinanzamts Berlin vom Bodensee aus nach Zell am See transportiert. Da mehrere Bootswerften die Anfrage zum Ausbau der Stahlschale ablehnten, da es in der Nachkriegszeit Probleme mit der Materialbeschaffung gab, wurde der Entschluss gefasst, das Ganze am Bauhof der Stadtgemeinde selbst in Angriff zu nehmen. In fünfeinhalb Monaten wurde das Boot von Bauhofmitarbeitern und Zeller Handwerkern unter der Leitung von Bootsbaumeister Gebhard Thurnher fertiggestellt.



Wendig und flink wie eine Libelle

Da das Motorboot ohne Zwischenfälle am 16. Oktober zu Wasser gelassen werden konnte, stand dem Festakt zur Bootstaufe am 25. Oktober 1947 nichts im Wege. Der Name "Libelle" sollte versinnbildlichen, dass dieses Boot wendig und flink wie das Insekt den Dienst verrichtet.

1972 wurde die "Libelle" als Überfahrtsboot von der "MS Großglockner" abgelöst und gilt seither als Nostalgieboot für gebuchte Sonderfahrten. Bei der Übergabe der Zeller Schifffahrt von der Stadtgemeinde an die Schmittenhöhebahn wurde die gesamte Flotte, sprich "Libelle", "Kitzsteinhorn" und "Großglockner", übernommen und 2005 um ein größeres Schiff - die "MS Schmittenhöhe" - erweitert. Die "Libelle" wird übrigens wie alle Schiffe der Flotte mit einem synthetischen Kraftstoff betrieben, der emissionsärmer und somit umweltfreundlicher als gewöhnlicher Diesel ist.

Mit 75 Betriebsjahren gilt das Nostalgieschiff "Libelle" als das Passagierschiff mit der längsten Einsatzdauer seit dem Beginn der Passagierschifffahrt am Zeller See im Jahr 1881.



Premiere von "Nostalboot"

Samstag, 20. August: An diesem Tag besteht die Gelegenheit, im Zuge von "Nostalboot" die "Libelle" in voller Fahrt zu sehen. "Nostalboot" findet heuer zum ersten Mal statt, als ergänzender Teil zu den bekannten Nostalgieveranstaltungen Nostalski und Nostalrad. Historisch gekleidet, mit reiner Muskelkraft, gilt es im Ruder- oder auf dem Segelboot, eine Seeroute mit Zwischenprüfungen an Land zu bewältigen.



Ausstellung im "Kabinett im Schmidererhaus"

In der Salzmannstraße 6 ist zurzeit eine Sonderschau zur Zeller Schifffahrt eingerichtet. Historisches Fotomaterial wird neben alten Relikten der Schifffahrt und einem geborgenen Bootswrack gezeigt. Die Sonderschau ist täglich und kostenfrei besuchbar. "Seid herzlichst willkommen! Schiff ahoi!", sagt Kustos Lukas Schmiderer, der mit seiner historischen Expertise vorige Woche auch dem offiziellen Feierakt an der Esplanade mit Freunden und Partnern der Schmitten beiwohnte.

Mit Musik, Ansprachen von Schmitten-Vorstand Erich Egger und

Lukas Schmiderer sowie dem Anschnitt einer klassischen Geburtstagstorte wurde das Dreiviertel-Jahrhundert des Schiffes auf dem Zeller See zelebriert. Im Rahmen der Geburtstagsfeier war es den geladenen Gästen möglich, bei einer kurzen Rundfahrt mit der "alten Dame" das herrliche Panorama in der Abendsonne rund um den See zu genießen. Zu den "Gratulanten" zählten der Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter, Tourismusdirektorin Renate Ecker (Zell am See-Kaprun Tourismus), die Tourismusverbandsobmänner aus Zell am See und Kaprun, Maximilian Posch und Christoph Bründl - und viele mehr. Für Stimmung sorgten Florian Neumayr am Kontrabass und Bertram Eder mit der Ziehharmonika.