Zell am See: Alkoholisierter Mann bedrohte Lokalbesitzerin

Der 31-jährige Ungar bedrohte die Inhaberin eines Imbisslokals sowie mehrere Gäste. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Ein 31-jähriger ungarischer Staatsangehöriger steht im dringenden Tatverdacht, am Abend des 11. Oktober 2020, die Inhaberin eines Imbisslokals in Zell am See im Zuge eines Streits damit bedroht zu haben, das Lokal anzuzünden, würde die Frau die Polizei verständigen. Die 35-jährige Inhaberin ließ sich dadurch jedoch nicht einschüchtern und verständigte die Exekutive. Auch gegenüber den weiteren Gästen und der Inhaberin, habe sich der Beschuldigte zuvor aggressiv verhalten.

Nach der Verständigung der Polizei wollte der Ungar flüchten. Dies konnte jedoch von weiteren Anwesenden unterbunden werden, weshalb er diese ebenfalls bedrohte.



Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Beschuldigte gleichfalls sehr aggressiv, schrie immer wieder lautstark herum und zeigte keinerlei Einsicht. Der Beschuldigte wurde auf Grund des vorliegenden Sachverhaltes vorläufig festgenommen. Der durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Wegen seiner Alkoholisierung konnte der Beschuldigte bislang nicht zum Sachverhalt vernommen werden. Durch die Tat wurden keine Personen verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

