Sonntag in den frühen Morgenstunden zog die Polizei in der Pingzauer Bezirkshauptstadt Zell am See einen Alkolenker aus dem Verkehr. Die Exekutive war wegen der "auffälligen Fahrweise" alarmiert worden. Die Beamten hielten das Auto an, bei der Kontrolle des einheimischen Lenkers (50) zeigte der Alkomat mehr als zwei Promille an. Das meldet die Polizei. Der Führerschein wurde dem Mann an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Anzeige folgt.