Zell am See: Betrunkener warf Sonnenschirm auf fahrendes Auto

Der Mann verhielt sich aggressiv der Polizei gegenüber.

Am Mittwochabend wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr zu einem Lokal in Zell am See gerufen. Ein betrunkener Mann soll dort randaliert und einen Gegenstände auf Autos geworfen haben. Zuvor soll es zwischen dem Polen und einem anderen Lokalbesucher zu einem Handgemenge gekommen sein, woraufhin der Pole die Gaststätte verlassen musste. Aus Ärger darüber warf er einen Sonnenschirm auf ein vorbeifahrendes Auto. Das Fahrzeug wurde an der Motorhaube beschädigt. Laut Bericht der Polizei konnte der 26-Jährige im Zuge einer Fahndung dann durch eine weitere Polizeistreife angehalten werden.

Der stark alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv. Erst nachdem die Polizei mit einer Festnahme drohte, beruhigte er sich. Auch das Rote Kreuz war aufgrund des Zustands des Polen im Einsatz. Dieser lehnte jedoch die Einlieferung ins Krankenhaus ab. Der Mann zeigte sich nicht geständig. Er wird angezeigt.