Zell am See: Bussard überstand Kollision mit Pkw glimpflich

Glück im Unglück für alle Beteiligten: Ein Bussard prallte bei Zell am See gegen einen fahrenden Pkw. Sowohl der Greifvogel als auch der Autofahrer überstanden den Vorfall unverletzt.

Am Dienstagnachmittag war ein 29-jähriger Pinzgauer mit seinem Pkw aus Zell am See kommend auf der Mittersiller Straße Richtung Oberpinzgau.

Plötzlich flog ein relativ großer Vogel - ein ausgewachsener Bussard - gegen die Windschutzscheibe seines Autos und fiel anschließend auf den Fahrbahnrand. Der benommene Vogel wurde von einem nachkommenden Autolenker an eine Polizeistreife übergeben.

Die Beamten wiederum brachten den Greifvogel zu Tierärztin Karin Höflinger, die in Bruck an der Glocknerstraße mit ihrem Kollegen Juraj Lieskovsky eine Kleintierpraxis betreibt.

Tierärztin Karin Höflinger im SN-Gespräch: "Der Vogel hat den Aufprall zum Glück glimpflich überstanden. Er hatte keine Flügelverletzung, wie zuerst vermutet, sondern nur eine leichte Gehirnerschütterung. Nach der Untersuchung haben wir ihn vor der Praxis wieder wegfliegen lassen."

Der Pinzgauer Autolenker blieb unverletzt und sein Fahrzeug unbeschädigt.

