Zell am See: Deutscher attackierte Belgier mit Bierkrug

Am Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Zell am See. Ein 43-jähriger Deutscher schlug einem 23-jährigen Belgier dabei mit einem Bierkrug auf den Kopf, meldet die Polizei Salzburg. Laut Zeugenaussagen soll diese Attacke völlig unvermittelt gewesen sein.

Der Krug ging durch den Schlag zu Bruch und der Belgier erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf. Ein Freund des Opfers, ein 25-jähriger Belgier, ging dazwischen. Der Deutsche attackierte auch diesen mit den Resten des zerbrochenen Kruges und verletzte den Freund an der rechten Hand. Beide Belgier wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Deutsche zuvor absichtlich zwei Zigaretten auf dem Handrücken des 25-jährigen Belgiers ausgedämpft hatte. Der Deutsche wurde von der Polizei festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.