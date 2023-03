Zell am See: Feuerwehr hat zu wenig Platz im Zentrum

Plus

Zell am See will die Hauptwache der Feuerwehr nach Schüttdorf übersiedeln. Daneben soll auch gleich ein neuer Kindergarten gebaut werden.

BILD: SN/ANTON KAINDL Das seit 2008 leerstehende Gelände der ehemaligen Druckerei Sochor in Schüttdorf ist ein möglicher Standort für die neue Hauptwache.