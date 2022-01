Zell am See: Firmenbus nach Brand ein Totalschaden

Weil er kurz nach Mitternacht einen lauten Knall gehört hatte, ging ein 57-jähriger Hausbesitzer im Zeller Ortsteil Thumersbach Donnerstagnacht nachschauen - und fand den Firmenbus seines Arbeitgebers brennend vor.

Der Mann konnte die Flammen mit vier Feuerlöschern aus dem Wohnhaus vorerst eindämmen. Kurz darauf traf die Freiwillige Feuerwehr Zell am See ein und konnte den Brand rasch bändigen. Durch das schnelle Eingreifen des Hausbesitzers und der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Beim Einsatz wurden keine Menschen verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann. Der Brand dürfte auf Grund eines technischen Gebrechens entfacht worden sein, es liegen keinerlei Verdachtsmomente auf Fremdverschulden vor.