Zell am See: Frau behob hunderte Euro mit gefundener Bankomatkarte - Anzeige

Eine so genannte "Fundunterschlagung" meldet die Polizei aus Zell am See. Dort behob eine junge Frau mehrere hundert Euro mit einer gefundenen Bankomatkarte - sehr einfach, allerdings vollkommen widerrechtlich.

Bereits am 7. Jänner hatte eine 42-jährige Frau in Zell am See ihre Geldbörse verloren. Bis der Verlust gemeldet und die Karte gesperrt war, kam es bereits zu mehreren Behebungen beziehungsweise Einkäufen.

Laut Polizei handelte es sich dabei jeweils um Transaktionen in Höhe von maximal 50 Euro. Für diese Beträge müssen die Benutzer von Bankomatkarten keinen PIN-Code verwenden - dank einer Funktion namens "Near Field Communication". Es reicht, die Karte einfach an das Lesegerät zu halten. Auf drahtlose Weise wird der Betrag verbucht beziehungsweise das Bargeld freigegeben.

Nach zweiwöchiger Ermittlung kamen Polizisten einer 18-jährigen Frau auf die Schliche. Die Pinzgauerin gab den Fund der Geldbörse und die widerrechtliche Verwendung der Bankomatkarte zu. Die Schadenhöhe beträgt mehrere hundert Euro. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.

Quelle: SN