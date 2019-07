Zell am See: Fußball-Kiebiz von Auto angefahren und verletzt

Von einem Auto angefahren und verletzt ist Freitagnachmittag ein 18-jähriger Mann in seinem Wohnort Zell am See worden. Der Lenker des Wagens beging Fahrerflucht, die Polizei fahndet.

SN/google maps Die Seespitzstraße beim Fußballplatz in Zell am See/Schüttdorf - rot markiert ist der Unfallbereich.