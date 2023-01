Zell am See: Geisterfahrer verursachte beinahe Unfall im Schmittentunnel

Augenzeugen meldeten den Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Die Polizei konnte ihn stoppen. Der Lenker verweigerte einen Alkotest.

Am Sonntagabend kam es in Zell am See zu einem Verkehrsunfall. Um 20.17 Uhr meldeten Augenzeugen einen Lenker mit auffälliger Fahrweise. Demnach sei der Lenker gegen die Fahrtrichtung in den Schmittentunnel gefahren und habe dort beinahe einen Unfall verursacht.

Anschließend verursachte der Lenker in einem Kreisverkehr in Schüttdorf einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Er war dort mit seinem Pkw auf dem Kreisverkehr gefahren und habe dort ein Verkehrsschild beschädigt. Die Polizei konnte den Lenker aufhalten. Er verweigerte laut Polizeiaussendung jedoch einen Alkotest. Ihm wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.