Zell am See: Hang rutscht ins Tal und bedroht Dorf

Zum zweiten Mal mussten im Mai in Thumersbach nach Regenfällen Häuser evakuiert werden. Eine weitere Murensperre bringt Sicherheit.

Unten ist der Zeller Ortsteil Thumersbach, oben ist der rutschende Hang im Kendlergraben. Es sei eine 20 Meter dicke Schicht mit rund 100.000 Kubikmetern Material, die in Bewegung sei, sagt Ludwig Fegerl vom Landesgeologischen Dienst. Man könne sich das vorstellen wie einen Gletscher, der sich langsam talwärts bewegt und dann kalbt. Am 19. Mai war es nach einer Periode mit vielen Niederschlägen und einem Unwetter wieder so weit. Material rutschte in den Bach und führte zu einer Mure, die die ...