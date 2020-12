Zell am See: Ladekran zerstörte Überkopfwegweiser - B311 musste gesperrt werden

Ein Lkw-Lenker hatte vergessen, den Kran vollständig einzufahren. Aufgrund der Sperre bildete sich ein Rückstau.

Ein nicht vollständig eingefahrener Ladekran eines Lkw hat am Donnerstagnachmittag einen Überkopfwegweiser auf der B311 beim Südportal des Schmittentunnels bei Zell am See beschädigt. Teile der Verkehrsanlage fielen auf die Fahrbahn. Der 48-jährige Berufskraftfahrer aus dem Pinzgau blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde zur Behebung des Sachschadens vorübergehend gesperrt. Bei Schüttdorf bildete sich ein Rückstau, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte.

Quelle: SN