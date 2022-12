Zell am See: Mann wollte Welpen illegal auf der Straße verkaufen

Der Mann war bereits wegen Tierquälerei angezeigt worden.

Am Samstagvormittag traf die Polizei einen Mann auf einem Firmengelände an, der einen Hundewelpen zum Verkauf anbot. Das zwölf Wochen alte Tier war unversehrt und wurde nach Rücksprache mit dem Amtstierarzt in eine Tierklinik gebracht. Bei dem 34-jährigen Slowaken handelt es sich laut Polizeibericht um einen Bettler, der bereits vor einigen Tagen wegen Tierquälerei angezeigt worden ist. Er soll einen Hundewelpen getreten haben. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, er wird auf freiem Fuß angezeigt.