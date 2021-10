Zell am See: Nach Schüssen 20 Jahre Haft für Holländer

Der am Mittwoch gestartete Prozess gegen einen 32-Jährigen Niederländer ist am Freitag mit einem Schuldspruch wegen versuchten Mordes zu Ende gegangen. Der Täter hatte im vergangenen Juli einen 40-jährigen Wiener schwer verletzt. Der Holländer soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden.

Geschworene bejahten einstimmig versuchten Mord - 40-jähriges

Opfer aus Wien schwerst verletzt - 32-jähriger Angeklagter

soll in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen

werden

Der 32-Jährige, der am 8. Juli 2020 in Zell am See im Streit acht Schüsse auf einen 40-jährigen Wiener abgefeuert haben soll, wurde zu 20 Jahren unbedingter Haft verurteilt. Zudem soll er in eine Anstalt für zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Geschworenen haben heute die Frage nach einem versuchten Mord einstimmig bejaht und damit im Sinne der Anklage entschieden. Das Gericht sprach dem Wiener, der trotz schwerster Verletzungen überlebt hatte, ein Teilschmerzensgeld in Höhe von 66.000 Euro zu. Opferanwalt Stefan Rieder hatte 70.000 Euro gefordert.

Der Niederländer gestand zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht Salzburg sieben Schüsse auf das Opfer ein. Er bekannte sich zu einer schweren Körperverletzung schuldig, nicht aber zum Vorwurf des versuchten Mordes.

Laut dem Beschuldigten kam es zu einem Streit mit dem Wiener, weil ihn dieser entgegen seiner Zusage doch nicht nach Bayern fahren wollte, um einen Freund abzuholen. Der 40-Jährige habe die Pistole, die er dem Wiener um 850 Euro zum Kauf angeboten habe, zuerst auf ihn gerichtet, sagte der Angeklagte. Er habe sie aber wegschlagen können und dann auf den Wiener geschossen - um ihn zu verletzen, nicht aber zu töten.

Der Gutachter hat eine für den Angeklagten ungünstige Gefährlichkeitsprognose erstellt und sein neuro-psychiatrisches Gutachten modifiziert. Demnach würden die Voraussetzungen für eine Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme, zurechnungsfähige Rechtsbrecher vorliegen, erklärte er am Donnerstag.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 8. Juli. Die beiden Männer waren gemeinsam im Auto des Wieners unterwegs, offenbar um einen Freund des Niederländers in Flintsbach am Inn in Bayern abzuholen. Nach etwa 200 Meter Fahrt sollen die beiden in Streit geraten sein. Laut Anklage stieg der Niederländer aus, ging bis zum Fahrbahnrand und feuerte von dort mindestens