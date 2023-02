Zell am See: Nach Streit unter Gästen flogen die Fäuste

In eine Schlägerei ist Freitagabend ein Streit unter Lokalgästen in Zell am See (Schüttdorf) eskaliert. Die Polizei musste letztlich einschreiten.

SN/christian sprenger Symbolbild.

Die Polizei berichtete Samstagfrüh von einer am Vorabend stattgefundenen tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen Einheimischen und einem 24-jährigen Kellner. Dieser Auseinandersetzung war wiederum ein Streit zwischen dem Vater des 17-Jährigen und einem weiteren Lokalgast vorausgegangen. Als der 24-jährige Kellner des Lokals den verbalen Streit schlichten wollte, verletzte der 17-jährige den Kellner durch einen Faustschlag, den der Kellner prompt erwiderte. Nun ging es endgültig rund. Schließlich rangen mehrere Lokalbesuchern den aufgebrachten 17-Jährigen zu Boden zu bringen und fixierten ihn dort. Die Polizei wird die Staatsanwaltschaft informieren.