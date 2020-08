Bei dem 18-Jährigen Lenker wurden 1,47 Promille gemessen.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Zell am See zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger Probeführerscheinbesitzer verlor wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hausmauer. Zuvor hatte er versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Grund dafür dürfte laut Polizeibericht eine Alkoholisierung von 1,47 Promille gewesen sein. Der Lenker wurde nicht verletzt. Er wird angezeigt.

Quelle: SN