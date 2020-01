Zell am See: Polizei forschte 13-Jährigen als Einbrecher aus

Der Bub gestand, am Mittwochvormittag in die Wohnung eines Bekannten in Saalfelden eingebrochen zu sein.

Polizisten stellten im Zuge einer freiwilligen Nachschau Bargeld, eine Softgun sowie weitere Gegenstände aus der Wohnung des Einbruchsopfers im Zimmer des Unmündigen in der Wohnung seiner Eltern sicher. Außerdem gab der 13-Jährige zu, am 18. Dezember gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund aus Saalbach in Zell am See vier Waschautomaten in zwei Mehrparteienhäusern aufgebrochen zu haben. Der Wert der Beute von vier Euro stehe ein Sachschaden von rund 1500 Euro gegenüber, teilte die Polizei mit. Die Ermittler verdächtigen den 17-Jährigen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Er soll am 29. Dezember in Zell am See gescheitert sein, einen Container mit Feuerwerkskörpern aufzubrechen.

Quelle: SN