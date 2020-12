Zell am See: Polizei nahm alkoholisierten Lenkern den Führerschein ab

Bei routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrollen am späten Samstagnachmittag zog die Polizei in Zell am See zwei Autofahrer, 26 und 46 Jahre alt, aus dem Verkehr. Der Alkomattest verlief nach Angaben der Polizei jeweils mit 1,08 und 1,64 Promille positiv, beiden Fahrzeuglenkern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Die Polizeibeamten stellten zudem bei einem der Autos eine deutliche Beschädigung fest. Erhebungen ergaben demnach, dass der 46-jährige Lenker kurz vor der Anhaltung ein Verkehrszeichen überfahren und seine Fahrt fortgesetzt hatte. Anzeige wird erstattet.

Quelle: SN