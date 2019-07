Zweite Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte ebenfalls.

Zwei Radfahrerinnen wurden Donnerstagfrüh bei einem Unfall in Zell am See verletzt. Beim Überqueren eines Radwegs kollidierte eine 40-jährige Radfahrerin mit dem Pkw eines 46-jähriger Pinzgauers. Die Frau kam zu Sturz. Eine nachfolgende 41-jährige Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Beide Pinzgauerinnen wurde unbestimmten Grades verletzt in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Quelle: SN