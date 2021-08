Zell am See: Rennradfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Der 40-jährige Deutsche bemerkte das Auto zu spät.

Am Samstag kam es am späten Nachmittag zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw im Zentrum von Zell am See. Laut dem Bericht der Polizei bemerkte der 40-jährige Rennradfahrer das in eine Parklücke einbiegende Auto einer 28-Jährigen zu spät. Er prallte hinten gegen den Pkw, stürzte und verletzte sich an der linken Schulter. Der Radfahrer wurde ins Tauernklinikum in Zell am See eingeliefert. Das Rennrad wurde bei dem Unfall beschädigt, am Auto entstanden leichte Kratzspuren. Ein Alkotest verlief bei den beiden Unfallbeteiligten negativ. Der Rennradfahrer trug einen Helm.